TBMM Başkanı Şentop’tan insanlık düşmanı İsrail’e tepki!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Twitter'dan yayımladığı mesajla tepki gösterdi.
Şentop mesajında, "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir" tepkisine yer verdi.