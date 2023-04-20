TBMM Başkanı Şentop’tan Gannuşi’nin tutuklanmasına tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus’ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi’nin tutuklanmasının ardından şahsi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
"Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı” diyen Şentop, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Tunus'ta demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemli ismi, önceki Parlamento Başkanı ve @EnnahdhaParty Başkanı @R_Ghannouchi'nin göz altına alınmasını ve sonuçta tutuklanmasını büyük endişe ile takip etmekteyiz. Dost ve kardeş Tunus Halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz."