TBMM Başkanı Şentop’tan Gannuşi’nin tutuklanmasına tepki

"Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı” diyen Şentop, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Tunus'ta demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemli ismi, önceki Parlamento Başkanı ve @EnnahdhaParty Başkanı @R_Ghannouchi'nin göz altına alınmasını ve sonuçta tutuklanmasını büyük endişe ile takip etmekteyiz. Dost ve kardeş Tunus Halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz."