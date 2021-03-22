TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" açıklamasında bulundu.

Şentop, TRT Haber özel yayınında yaptığı açıklamada, "Siyasi partilerle ilgili kapatma davası açılması çok hoş bir durum değil. Ancak kapatma davaları ile ilgili hususlar anayasamızda gerekse mevzuatta düzenlenmiş hususlardır. Siyasi partilerin de uyması gereken esaslar var. Onlarla ilgili ihlalleri ile ilgili hususlar ortaya çıktığında başlatılan bir süreç. Bunlar tamamen hukuki bir durum." dedi.

"Terör örgütleri ile ilgili mesafeyi korumaları lazım"

"Temel meselemiz bizim anayasada ve siyasi partiler kanununda olan ölçülere göre siyaset yapmaktır. Kendi işine geldiği zaman burada kanunlarla ilgili kimsenin şikayeti yok. Bunu siyasi partiden bahsettiğimizde kanunlara göre ortaya çıkıyor. O vasfı kazanırken kimse kanunlardan şikayetçi olmuyor. Çalışma işleyişle ilgili kriterler var bu sefer onlarla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Terör örgütleri ile ilgili mesafeyi korumaları lazım. Sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de öyledir." diyen Şentop, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

-Siyasi partilerle ilgili kuruluş aşamalarında uyacağı esaslar var o aşamada ihlal varsa zaten müdahale edilebiliyor. Kurulduktan sonra da aldığı kararlar bağlamında denetimdeler müdahale edilebiliyor. Kapatma davası ise yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir durum o yüzden belli bir zaman geçmesi gerekiyor bunların tespit edilebilmesi için.

-Kapatma davası açıldıktan sonra bir görüşmem söz konusu değil fakat milletvekili arkadaşlar nihayetinde zaman zaman görüştüğümüz oldu. Açıldığı zaman bu tür hususlarla ilgili kanaatlerimi de söyledim. Siyaseten başka partilere akıl vermek olmaz. Hazine yardımı konusunda ise birçok ülkede de var. Ortaya çıkış noktası da siyasi partilerin muhtaç olmaması için finansmanın kolaylaştırılması amacıyla ortaya çıkmış bir husus. Bu yapılan son düzenlemeyle kapatma kararı verilmediği takdirde hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde çoğunluk aranmıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınması gereken bir karar.

-Fezlekeler konusunda dokunulmazlık kalkıyor fakat milletvekilliği düşmüyor. Yaklaşık bin 300 dosya var, bu oldukça yüksek bir sayı. Dosyalar terör ile ilgili oldukça vahim nitelik taşıyor.

-Dokunulmazlıklarla ilgili sınırlı bir düzenleme düşünülebilir.