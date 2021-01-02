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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:28:49 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik telefonu

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Şentop, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede ödül alan isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.


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