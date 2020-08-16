TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'a tepki

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biden’lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir."