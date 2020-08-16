  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'a tepki

"Biden’lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 00:16:50 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'a tepki

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biden’lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu
Siyaset

Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu

Şehit Erol Olçok’un oğlu ve şehit Abdullah Tayyip Olçok’un kardeşi Emir Olçok, AK Parti hakkında dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Annesi Ni..
Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!
Dünya

Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllar önce Suriye’de kaçırılan bir gazeteci için diktatör Beşar Esed’den yardım istediği ortaya çıktı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı