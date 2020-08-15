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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki:

"Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor" - "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:31:59 -
TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini bildirdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'ye yönelik tepkide bulundu.

Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini vurgulayan Şentop, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir." ifadesini kullandı.

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