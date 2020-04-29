  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki:

"Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum"

2020-04-29 11:17:09 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı saldırıya tepki göstererek, "Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de Ramazan gününde çocuk yetişkin demeden, masum insanları katlettiğini belirtti.

"Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullanan Şentop, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı