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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’u telefonla arayarak, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alması nedeniyle tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:27:59 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

TBMM (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim’i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.


Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’u telefonla aradı.


Şentop, görüşmede Türkiye adına memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle salgın döneminde Türkiye’nin sağlık alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli." ifadesini kullandı.

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