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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’tan ABD açıklaması
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan ABD açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Kongre binası çevresinde başlayan olaylar için, “Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:20:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan ABD açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Kongre binası çevresinde başlayan olaylar için, “Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısında bulunan ve Twitter hesabından açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz."

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