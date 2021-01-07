TBMM Başkanı Şentop’tan ABD açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Kongre binası çevresinde başlayan olaylar için, “Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısında bulunan ve Twitter hesabından açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz."