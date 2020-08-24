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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'a, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'dan doğal gaz rezervi keşfi tebriği
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'a, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'dan doğal gaz rezervi keşfi tebriği

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:54:56 -
TBMM Başkanı Şentop'a, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'dan doğal gaz rezervi keşfi tebriği

TBMM (AA) - Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Başkanı Şentop, Gafarova ile telefonda görüştü.

Gafarova, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Şentop'a tebriklerini ilettti.

Ayrıca Gafarova, Şentop'a, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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