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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulundu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün yeni binasının açılışının gelecek nisan ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, inşaatın çok hızlı ilerlediği belirterek, açılışın 10 Nisan 2020'de yapılmasının planlandığını söyledi.

Mevcut Emniyet Müdürlüğü binasının depreme karşı çok dayanaklı olmadığını aktaran Şentop, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binası ihale sırasında belirlenen tarihten önce teslim edilmiş olacak. İnşaat hızlı yapılıyor. Onun için hem müteahhit firmayı hem de çalışan arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah 10 Nisan'da açılış yaparız diye ümit ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, mevcut Emniyet Müdürlüğü binasının bir takım sıkıntılarının olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Hem bina yeterli gelmiyor hem de depreme dayanıklılık bakımından sıkıntıları var. Onun için bir an önce oradan emniyet personelimizin ayrılması ve buraya yerleşmesi önem taşıyor. Bu bina aynı zamanda Trakya'nın en büyük kamu binası olacak. Bu işi çok yakından takip eden il emniyet müdürümüze, valimize ve çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile binanın yapımını üstlenen firma yetkilileri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:35
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