TBMM Başkanı Şentop muhtarlarla buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Şentop, muhtarların istek ve şikayetlerini dinledi. Toplantıda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yer aldı. Şentop, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şentop, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

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