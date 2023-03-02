TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Şentop ve Töre, önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 Kıbrıs Türk’ünün de hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Töre’ye taziye dileklerini iletti.

Şentop: “Felaket büyük ama devletimiz ve milletimiz de çok büyük”

Türkiye’nin, felaketin yaralarını sarabilmek için hızlı şekilde adım atacağını belirten Meclis Başkanı Şentop, acil olarak bir yıl gibi bir zaman içinde kalıcı konutların yapılmasının planlandığını ifade etti. Şentop, “Felaket büyük ama devletimiz ve milletimiz de çok büyük. Bunun altından kalkacağız, üstesinden geleceğiz. Sizin ziyaretiniz, dostlarımızın aramaları, ziyaretleri bizim açımızdan önemli bir teselli kaynağıdır” dedi. Şentop, can kayıplarına neden olan binalarla ilgili sorumluluğu olan kişiler hakkında soruşturmaların açıldığını ifade ederek, “Binalarda da tespitler yapıldıkça yeni soruşturmalar da açılacaktır. Bunlar kaybedilen canları geri getirmiyor ama sorumluların mutlaka hesap vermesi gerekiyor ki bir daha benzer şeyler bu tür hatalar yüzünden tekrarlanmasın” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs davasıyla ilgili olarak da Türkiye’nin desteğinin her zaman süreceğini belirten Şentop, Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimleri hatırlatarak, seçimlerin ardından oluşan yeni yönetimin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu yeni vizyon çerçevesinde değerlendirme yapması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Töre: “Türkiye bizim için anadır. Allah kimseyi Anasız bırakmasın”

KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak Türkiye’yi ziyaret ederek taziyelerini iletmek istediklerini söyledi. Töre, “Kaderde, kıvançta, tasada beraberiz. Türkiye bizim için anadır. Allah kimseyi Anasız bırakmasın. Çünkü Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Türkiye’dir” dedi.

“Türkiye büyük bir ülkedir, Türk milleti çok büyük bir millettir” diyen Töre, bu felaketin de atlatılacağını ifade ederken, KKTC halkının da ciddi kayıpları olduğunu belirten Töre,sporcuların hayatını kaybetmesine yol açan otel ile ilgili hukuk mücadelesinin başlatıldığını da söyledi. Töre ayrıca, KKTC olarak Türkiye’ye tüm güçleriyle destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Türkiye, lider bir ülkedir ve inşallah bu toparlanmayı da kısa zamanda yapacaktır” şeklinde konuştu.

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