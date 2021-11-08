  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı
Gündem

TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde can Azerbaycan 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koymuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:59:00 -
TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, "Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır." görüşünü paylaştı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi'nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; ..
Mahmut Tanal'ın İstanbul Maratonu yüzsüzlüğü! Defalarca uyarıldı
Gündem

Mahmut Tanal'ın İstanbul Maratonu yüzsüzlüğü! Defalarca uyarıldı

CHP'nin sürekli şov peşinde koşan milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Maratonu'nda da ortaya çıktı. Medyada fark edilmek için en öne geçen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay