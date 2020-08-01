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Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 07:10:00 -
TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramını kutladı

Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.

Şentop, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Bülent Arınç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Yıldırım Akbulut ve Cahit Karakaş'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüşerek bayramlarını kutladı.

 

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