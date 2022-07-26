TBMM Başkanı Şentop çağrı yaptı! Meclis olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

Olağanüstü toplantıya çağırdı

Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

AK Parti'den açıklama

TBMM'de basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ‘CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı nezaketsizliktir.’ dedi.

Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.

Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.

Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Karabağ'da 30 yıllık Misnk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar.