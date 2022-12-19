TBMM Başkanı Şentop, Bulgaristanlı mevkidaşı Raşidov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra TBMM Tören Salonu’nda açıklama yaptı.

Şentop, Raşidov'un Bulgaristan tarihinde ilk kez Türk kökenli biri olarak Meclis Başkanı seçilmesinden ve ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesinden son derece onur duyduklarını belirterek, "Balkan kökenli bir Türk olarak bundan şahsi bir mutluluk duyduğumu da paylaşmak isterim. Zatıalilerinin Meclis Başkanlığı görevine seçilmesi, her iki ülkenin çok daha yakın ilişkiler geliştirmesi için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Geçmiş yıllarda takdirle karşıladığımız şahsi emeklerinin bilincinde olarak Türkiye ile Bulgaristan arasında gerek ikili gerekse de parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendisinin önemli bir rol oynamaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, dost, komşu ve müttefik Bulgaristan ile ilişkilerin son dönemde olumlu bir seyir izlemesinden son derece memnun olduklarını kaydederek, "Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere, sanayi, turizm, eğitim, kültür ve diğer birçok alanda, iş birliğini geliştirilebileceğimiz yüksek bir potansiyel bulunmaktadır. Öte yandan, sahip olduğumuz komşuluk ilişkilerimizde, halklarımız arasında giderek artan yakınlık da önemli bir rol oynamaktadır.

Elbette ki bu yakınlıkta, beraber paylaştığımız ortak coğrafya, tarih ve kültür gibi ortak değerlerimiz önemli bir etken ve ayrıca birer fırsattır. Bu yakınlığın sağlanmasında Bulgaristan’daki Türk soydaşlarımız da önemli bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu imkanlarımız sayesinde, ilişkilerimizi ve iş birliğimizi çok yönlü geliştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu konuda her zamankinden daha umutlu ve kararlıyız" diye konuştu.

Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov, Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacı olduğunu hatırlatarak, son dönemde göç konusu gündeme geldikten sonra en güvenilir sınırın Türkiye-Bulgaristan sınırı olduğunu kaydetti.

Göç sorununun küresel sorun olduğuna dikkat çeken Şentop, Ukrayna-Rusya savaşı neticesinde, göç sorununun dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek sorun olduğunun anlaşıldığını ifade etti.