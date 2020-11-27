TBMM Başkanı Şentop: BM misyonundan çok uzaklaştı

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü programına katılan Şentop, şunları dile getirdi: ”Uluslararası kuruluşların bir kısmı, özellikle BM, kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak. Uluslararası kuruluşların, yalnızca belirli ülkelerin çıkarlarına değil, tüm insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini ve bu yönde kapsamlı reformların ihtiyaç haline geldiğini düşünüyorum. Hiçbir ülke, tehditle tek başına mücadele etme yeterliğine sahip değil. Günümüzde hiçbir ülke, öngörülemez biçimde değişim gösteren ve karmaşıklaşan tehdit ve sınamalarla tek başına mücadele etme yeterliğine sahip değil.