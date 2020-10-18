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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki milletvekilleriyle Azerbaycan'a gitti
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki milletvekilleriyle Azerbaycan'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:06:50 -
TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki milletvekilleriyle Azerbaycan'a gitti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir grup milletvekiliyle Azerbaycan'a gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla saat 11.40'ta Azerbaycan'a hareket eden heyet, 20 Ekim'e kadar burada çeşitli etkinliklere katılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Şentop, beraberindeki heyetle "Bağımsızlık Günü" etkinliklerine katılıp bazı resmi görüşmeler yapacak.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etmesi beklenen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik ediyor.

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