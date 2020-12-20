TBMM Başkanı Şentop: 21. yüzyıl yeni bir dünyanın başlangıcı

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ile APA Başkanlık Divanı heyetini kabulünde konuşan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “20. yüzyılın paradigmaları sona erdi. O paradigmalara göre oluşturulan uluslararası platformlar, kuruluşlar ve kurallar tartışılır hale geldi. 21. yüzyıl yeni bir dünyanın başlangıcı olacak. O bakımdan yeni uluslararası platformlara, yeni yaklaşımlara gereksinim var. Asya Parlamenter Asamblesi’nin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyonu icra edebileceğine inanıyorum. Bu platform başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için gayret gösteriyoruz.”