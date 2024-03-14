TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ve basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftar yaptı.

12 Mart’ın İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, “İstiklal Marşımız, en zor şartlarda büyük bir kurtuluş mücadelesi veren, birbirine sıkı sıkıya sarılarak milli hedefleri ve milli istikametleri doğrultusunda yedi düvele karşı savaşarak ‘Ya Allah’ diyerek, ayağa kalkan, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini kazanan milletimizin ruh halinin metne dökülmüş bir ifadesidir. İstiklal Marşı’mızın her bir kelimesinin, her bir mısrasının arkasında asırlardır birikmiş olan büyük bir milli birikimin olduğunu da biliyoruz. Mehmet Akif’in, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmak nasip etmesin’ duasını tekrar ediyoruz. Cesareti, kararlılığı, özgürlüğü, dayanışmayı, milli hassasiyetleri bünyesinde barındıran İstiklal Marşı’mızın kıyamete kadar aziz milletimize rehberlik etmesini temenni ediyorum" dedi.

İnsanlık Gazze'de bitti

Filistin’de soykırıma uğrayan Gazzeli mazlumları da hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Başta Gazze olmak üzere yine dünyanın birçok yerinde hem de bu iftar saatinde bile sofrasına koyacak bir lokması olmadığı gibi, yemeğini tamamlayacak bir emniyetin de olmadığı nice Müslüman beldeler var. Burada biz konuşurken biraz sonra haberlerde duyacağız; maalesef lokmalar ve sözler boğazımızda düğümleniyor, belki bu akşam iftar saatinde yine onlarca Filistinli masum, sivil, kadın, çocuk, bebek İsrail’in uçakları, bombalarıyla hayattan koparılacak. Gazze, insanlığın bittiği bir dramı yaşıyor. Gazze, beş ayı aşkın bir süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliama şahit oluyor. Ölenlerin yüzde 75’inin çocuk, kadın ve ihtiyarlar olduğunu bütün dünya biliyor. Buna rağmen bir yalanın peşine takılarak dünyada hakkı hukuku ortadan kaldıran her türlü adımı atan İsrail’e karşı dünya hiçbir şey yapamıyor."

Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davayla birlikte Filistin davasında da yeni bir sürecin başladığını ifade eden Numan Kurtulmuş “Bir kere daha buradan Güney Afrika halkına ve Güney Afrika’nın hükümetine ikinci apartheid rejimini yıkmak üzere başlattıkları Uluslararası Adalet Divanı’ndaki bu mahkeme için şükranlarımızı ifade ediyorum. Ümit ediyoruz ki bunun arkasından da yeni dönemin gerekli adımları atılacak ve en sonunda bu büyük insanlık suçlarını her gün bilerek, isteyerek, inatla ve ısrarla işlemeye devam eden Netanyahu ve çetesi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde hesap verecek. Filistin’de sadece Netanyahu ve hükümeti değil bütün insanlık bir sınav vermektedir. Ne yazık ki başından itibaren İsrail’in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler hiç şüphesiz bu suçların birebir ortağı, bu katliamın paydaşlarıdır" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO