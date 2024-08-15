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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için milli bir davadır
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için milli bir davadır

Yeniakit Publisher
2024-08-15 15:44:00 - 2024-08-15 15:47:22
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin meselesi bizim için milli bir davadır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap edeceği olağanüstü oturumu yöneten TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği ediyor, tarihi bir oturuma şahitlik ediyoruz. Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır' açıklamasında bulundu.

TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Oturum düzenleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarını satır başları şöyle:

TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği ediyor, tarihi bir oturuma şahitlik ediyoruz

Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz

Masum insanların hayattan koparılışını izleyen dünyayı bir kere daha sorumluluk aşmaya davet ediyoruz.
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TBMM'de oy birliğiyle Filistin konusundaki Gazze halkının yanında yer alışımız bütün dünya kamuoyuna teyiden ifade edilmiştir

Gazze'deki insanlık dışı katliamların başladığı andan itibaren devlet ve millet olarak mazlum Filistin milletine karşı ortak bir duruş sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz.

Netanyahu ve çetesinin yargılanacağı günler yakındır.

Filistin ve Gazze bizim için, Türk milleti için uzakta bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır

Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu dava ile birlikte inanıyoruz ki; Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Filistin, Hazreti Ömer'in bize mirasıdır. Filistin bize Sultan Abdulhamit Han'ın bize emanetidir

Bundan sonra İsrail için güzel günlerin geride kaldığını söylemek isterim. Bundan sonra insanlık cephesi Filistin ile beraber yürüyecektir.

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