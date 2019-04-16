TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kabulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve Rusya Büyükelçisi Aleksei Erhov’u kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve Rusya Büyükelçisi Aleksei Erhov’u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, makamında Qazi ve Erhov’ ayrı ayrı kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler gazetecilere kapalı olarak devam etti.

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