TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni adli yıl mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartının, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu bildirdi.

Şentop, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımladı.

Adaletin, devletin esası, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Şentop mesajında, "Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile adliye çalışanlarına hayırlı ve verimli bir adli yıl diliyor, şehadete yükselen yargı mensuplarımızı şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartının, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu vurgulayan Şentop, 2020-2021 adli yılının, adil yargılama ve adaletin gecikmeden tesisinin sağlanabildiği bir yıl olacağına inandığının altını çizdi.

Şentop, devletin temeli olan adaleti ve hukukun üstünlüğünü temin etmek, milletin her bir ferdinin hukukunu korumak üzere canla başla görev yapan tüm yargı mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 adli yılının hayırlı olmasını temenni etti.







