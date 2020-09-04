TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdam cezası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasına ilişkin ''İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullanması Ankara'yı hareketlendirdi.

Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının ardından Tekirdağ'da temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'tan bir değerlendirme geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre; TBMM Başkanı Şentop, "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim." ifadelerini kullandı.