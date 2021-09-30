TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim açıklaması

Meclisin açılmasına bir gün kala TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılına ilişkin gazetecilerle basın toplantısı yaptı. Erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş ile ilgili sorulara cevap verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop erken seçim tartışmaları için "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin konuşulması üzerine Meclis'te bunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Benim kanaatim 2023 yılına kadar bu tartışmalar devam eder seçimle birlikte biter. Mevcut anayasadaki başkanlık sistemini savunuyorum" dedi.

Şentop devamında şunları söyledi:

İyileştirilmiş parlamenter sistem ifadeleri literatürde kullanılıyor. Ancak size sorsam neresi güçlendirilmiştir çoğunuzun aklına parlamento geliyordur. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminde yürütme güçlendirilir, hükümetin güçlendirildiği sistemlerdir. Kurulması kolaylaştırılıyor, düşürülmesi güçleştiriliyor.

Değişiklik olacak ise anayasa değişikliğiyle ancak gerçekleşebilir. Artı referandum ile sağlanabilir. İlk bakışta değişiklik istiyorlar, yapabileceklermiş gibi bir hava oluşuyor ama işin tamamını anlatmak lazım. Ancak anayasa değiştirecek çoğunluğu elde ettiğiniz taktirde hükümet sistemini değiştirebilirsiniz