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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Deniz Baykal mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Deniz Baykal mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:58:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Deniz Baykal mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj yayımladı.

Şentop mesajında, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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