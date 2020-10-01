TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Azerbaycan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 4. Yasama Yılı bugün başlıyor. Meclis, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında, yeni yasama yılı nedeniyle özel gündemle toplandı. Gerçekleştiren törende , TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir konuşma gerçekleştirdi. Şentop, yeni yasama yılı hakkındaki temennilerini dile getirirken, aynı zamanda yapılacak çalışmalara ilişkin önemli bilgiler de verdi. Türkiye gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özellikle Doğu Akdeniz’deki gerilim ve terörle mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Mustafa Şentop’un konuşmasından satır başları şu şekilde:

- TBMM olarak Azerbaycan'ın yanındayız.

- Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır.

- Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmasının zaruretini bir kez daha ifade etmek isterim.

- Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır.

- Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir.

- Yüce Meclisimizin açılışının yüzüncü yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi, fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır.