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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 6'lı masaya 'Erdoğan' şamarı
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 6'lı masaya 'Erdoğan' şamarı

Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına ilişkin, 'Konu masa konusu değil, anayasa konusudur. Hukuken tereddüt yok, adaylığında sorun yok' değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:24:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 6'lı masaya 'Erdoğan' şamarı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu yasal bir anayasa konusudur. 2018'deki Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili de yeni düzenleme yapılmıştı. 2018'den itibaren tüm vatandaşlara yeniden 2 kez seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu yeni hükümet sistemiyle herkese 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceden cumhurbaşkanlığı yapmış kimselere de tanınmıştır, sadece cumhurbaşkanımıza değil.

Yeni sistemle beraber iki defa seçilme imkanı tanınmıştır.

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Yorumlar

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Şamar seçim zamanın da halk hem boş demeç verenlere, hemde palavra yazi yazanlara vuracak ey cehennem yaki gazetesi
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