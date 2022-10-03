TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya’ya gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.
Yeni Akit Ankara
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malezya'daki resmi temaslarının ardından Endonezya'da G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik ediyor.