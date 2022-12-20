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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop Makedonya’ya gitti
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Makedonya’ya gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:09:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Makedonya’ya gitti

Yeni Akit  Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Makedonya ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu eşlik ediyor.

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