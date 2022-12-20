TBMM Başkanı Mustafa Şentop Makedonya’ya gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitti.
Yeni Akit Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Makedonya ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu eşlik ediyor.