TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta ilk olarak Vali Saim Çotur Spor Kompleksi’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Meclis Başkanı Şentop, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Şentop, devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu ve depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmaların hızla başlatılmasının önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra il emniyet müdürlüğünde oluşturulan koordinasyon merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı.