  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kahramanmaraş’ta
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kahramanmaraş’ta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerin ikinci gününde Gaziantep ve Kilis’in ardından Kahramanmaraş’a geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 19:25:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta ilk olarak Vali Saim Çotur Spor Kompleksi’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Meclis Başkanı Şentop, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Şentop, devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu ve depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmaların hızla başlatılmasının önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra il emniyet müdürlüğünde oluşturulan koordinasyon merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23