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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep ve Kilis’te incelemelerde bulundu
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep ve Kilis’te incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesindeki ziyaretlerine bugün ilk olarak Kilis Zeki Taşçı İlköğretim Okulu bahçesinde kurulu konteynırlarda kalan aileleri ziyaret ederek başladı. Ardından Kilis’teki yardım faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Şentop, bu kapsamda bölgede yardım malzemelerini toplayarak büyük bir merkezden dağıtımını sağlayan sivil toplum kuruluşlarından İHH’nın Kilis Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 18:50:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep ve Kilis’te incelemelerde bulundu

Başkan Şentop, yardım malzemeleri ve yemek dağıtımına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı. Şentop’a Kilis’teki ziyaretlerinde bölge milletvekilleri eşlik etti.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra, Gaziantep Şahinbey çadır kenti ve Masal Park çadır kenti ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop'un Gaziantep’teki ziyaretlerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölge milletvekilleri eşlik etti.

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