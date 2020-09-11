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Aktüel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Fransa'ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın."
Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Fransa'ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın."

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:21:45 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Fransa'ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın."
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