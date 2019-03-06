0553 313 94 23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiriyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:26
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiriyor.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktı. Şentop, 20 Ocak Şehitleri’nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanına gitti ve burada şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra Ebedi Ateş Anıtı’na da çelenk bıraktı.


TBMM Başkanı Şentop, daha sonra da Bakü Türk Şehitliğine geçerek, anıta çelenk bıraktı ve ardından anıt şeref defterini imzaladı. Mustafa Şentop şeref defterine,”Başkan olarak seçilmemin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan gurur duyuyorum. Aziz vatan evlatları, 100 yıl önce dost ve kardeş Azerbaycan’ı kendi öz vatanınız gibi savunurken şehit oldunuz. Bu kabirler ortak tarihimizin, kardeşlik bağlarımızın ebedi nişangahıdır. Kutsal vatan toprakları için eriştiğiniz şehitlik mertebesi Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik bağlarını eşsiz ve ebedi kılmıştır. Huzur içinde uyuyunuz, aziz hatıranız geçmiş ve gelecek tüm nesillerin kalbinde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Ruhlarınız şad oldun” ifadelerini yazdı.


Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinsel istismarı, unuttuğu USB bellekteki görüntüler ele verdi
    1. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    2. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    3. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    4. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    5. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    6. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    7. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    8. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    9. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    10. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    11. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    12. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    13. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    14. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    15. Pochettino'ya iki maç ceza
    16. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    17. Migren ağrılarının esiri olmayın
    18. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    19. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    20. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!