TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştiriyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktı. Şentop, 20 Ocak Şehitleri’nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanına gitti ve burada şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra Ebedi Ateş Anıtı’na da çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra da Bakü Türk Şehitliğine geçerek, anıta çelenk bıraktı ve ardından anıt şeref defterini imzaladı. Mustafa Şentop şeref defterine,”Başkan olarak seçilmemin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan gurur duyuyorum. Aziz vatan evlatları, 100 yıl önce dost ve kardeş Azerbaycan’ı kendi öz vatanınız gibi savunurken şehit oldunuz. Bu kabirler ortak tarihimizin, kardeşlik bağlarımızın ebedi nişangahıdır. Kutsal vatan toprakları için eriştiğiniz şehitlik mertebesi Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik bağlarını eşsiz ve ebedi kılmıştır. Huzur içinde uyuyunuz, aziz hatıranız geçmiş ve gelecek tüm nesillerin kalbinde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Ruhlarınız şad oldun” ifadelerini yazdı.

Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek ve TÜRKPA Bakü ofisini ziyaret edecek.