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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 22:01:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Reisi mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden iyi haberler almayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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