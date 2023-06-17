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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan öğrencilere karne tebriği
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan öğrencilere karne tebriği

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:02:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan öğrencilere karne tebriği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla şahsi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona erecek olması dolayısıyla şahsi Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Öğrencilerin karne sevincini tebrik eden Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi. “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimiz karnelerini alarak yaz tatiline giriyorlar. Sevgili öğrencilerimizin ve ailelerinin sevinç ve gurur günü bugün. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi başarılı bir yılı daha geride bıraktıkları için kutluyorum.”

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