TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mersin'deki kazaya ilişkin mesaj!
Adana Mersin otoypolunda meydana gelen kazaya ilişkin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başsağlığı mesajı paylaştı.
Kurtulmuş mesajında, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:
"Mersin TAG Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."