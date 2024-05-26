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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mersin'deki kazaya ilişkin mesaj!
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mersin'deki kazaya ilişkin mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:32:00 - 2024-05-26 22:13:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mersin'deki kazaya ilişkin mesaj!

Adana Mersin otoypolunda meydana gelen kazaya ilişkin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başsağlığı mesajı paylaştı.

Kurtulmuş mesajında, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:

"Mersin TAG Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."


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