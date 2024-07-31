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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 08:57:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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Yorumlar

Ugur

Anca taziye yayınla sizden su ulkeye hiç bir fayda yok. Vatan millet sakarya ile milleti uyutun yav ülke batik ulke Londra’da arkadas market cekmis dedim biz bitmisiz
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