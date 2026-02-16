  • İSTANBUL
TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri ve Adalet Bakanlarını kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri ve Adalet Bakanlarını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, görevlerine başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğleden önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti. Kurtulmuş, başkanlık ettiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor hazırlık toplantısı sonrasında ise Adalet Bakanı Akın Gürlek’i kabul etti.

Her iki toplantı da basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, kabuller Başkan Kurtulmuş’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

