TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti: Özel ara seçim istedi, Kurtulmuş Meclis İç Tüzüğü’nü gösterdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti.
TBMM Başkanlığı’ndan görüşme içeriğine ilişkin açıklama yapılmazken, kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılması için Kurtulmuş’tan inisiyatif almasını istediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ise Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre Meclis Başkanı olarak kendisinin karar alma yetkisi bulunmadığını aktardı.
Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.