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Siyaset TBMM Başkanı camide, 6'lı masanın ortakları şarap mahzeninde!
Siyaset

TBMM Başkanı camide, 6'lı masanın ortakları şarap mahzeninde!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir grup heyet ile Balkanlardaki Müslüman Türkleri ve Osmanlı eserlerini ziyaret etmesi İP'in şehit bacısına küfür eden küfürbazı Lütfü Türkkan'a battı. Şentop'un ziyaretine 'yazık' diyen Türkkan, CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel ile şarap mahzeninde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 00:24:00 -
TBMM Başkanı camide, 6'lı masanın ortakları şarap mahzeninde!

 yeniakit.com.tr 

Şehit bacısına sövmesine rağmen hala sözde milliyetçi İYİ Parti'de yerin edinen Makedonya göçmeni Lütfü Türkkan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Makedonya'daki Müslüman Türklere yaptığı ziyareti diline doladı.

Şentop, Balkan ziyareti sırasında Osmanlı Devleti'nin bıraktığı eserleri, camileri, türbeleri ve bölgedeki Müslüman Türk halkını ziyaret etti. 

Vekilleri bahane etti, 'Yazık' dedi

Mustafa Şentop'u sosyal medya hesabından hedef alan İP'li Lütfü Türkkan şu ifadelerde bulundu:

"TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’un Makedonya ziyaretine dair sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gördüm.
“Ak Parti, Komşularımızı Gezelim Tanıyalım Gezisi” gibi olmuş.
Meclis Başkanı, almış partili vekillerini gitmiş.
Yazık..!"

Lütfü Türkkan'ın tepkisi, "Şentop'un ilgiyle karşılanması mı, Müslüman Türk camilerini ziyaret etmesi mi rahatsız etti?" sorularını akıllara getirdi.

Şarap mahzeninde poz vermişlerdi

Öte yandan İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Veli Ağbaba ile Özgür Özel ile şarap mahzeninde poz vermişti. 

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