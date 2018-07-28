TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü kaza: 1 şehit, 1 yaralı

Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü bir kaza yaşandı. Kastamonu-Çankırı yolu Kenbağ mevkisinde güvenlik önlemi alan polislere 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı. Olayda Harun Şahin isimli bir polis şehit oldu, ismi öğrenilemeyen bir polis ise ağır yaralandı. Şehit olan polisin Kırıkkale kadrosundan olduğu öğrenildi.