TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: Görevimden çekiliyorum

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- İstifa dilekçemi Meclis Başkanlığı'na teslim edeceğim. Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim. Yarın sabah Celal Adan’a görevi devredeceğim.

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi... Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

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