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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Dünya Obezite Günü mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Her yıl 11 milyon insanın  yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyamızda, obeziteyle  mücadelede insanımızı diğerkam bir şekilde yetiştirmenin çözüme yardımcı olacağı  kanaatini taşıyorum." ifadesini kullandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:36
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Dünya Obezite Günü mesajı

Yıldırım, "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, aşırı  ve dengesiz beslenme bir sonucu olan obezliğin savaş, terör, çevre kirliliği gibi  sorunların yanı sıra insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan olduğunu  belirtti.

Dünyada 800 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sorunu  yaşadığına işaret eden Yıldırım, 700 milyon insanın da obezite sorunuyla karşı  karşıya olduğuna dikkati çekti.

İnsan sağlığını tehdit eden obezitenin, her geçen yıl bir soruna  dönüştüğünü ifade eden Meclis Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar 3 milyon çocuğumuzun epidemik bir hastalık  olarak kabul edilen obezlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.  Kanaatkar bir şekilde zararlı yiyeceklerden uzak durup, israf etmeden beslenmeyi  bireysel ve toplumsal kültür haline getirdiğimiz takdirde, sorunun üstesinden  gelmekte zorluk çekmeyeceğimizi düşünüyorum.

Her yıl 11 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle  hayatını kaybettiği dünyamızda, obeziteyle mücadelede insanımızı diğerkam bir  şekilde yetiştirmenin de çözüme yardımcı olacağı kanaatini taşıyorum. Dünya  Obezite Günü vesilesiyle herkesi bir kez daha sağlıklı beslenme konusunda  bilinçli hareket etmeye davet ediyorum."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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