TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti. IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.19.02.2019 09:11:12TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.