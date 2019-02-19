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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

19 Şubat 2019 Salı 09:16
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.

IHAAW091112-SIY/19-02-2019- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan’a devretti.19.02.2019 09:11:12TSINNNN

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:16
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