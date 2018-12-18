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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Katar Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye ile Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2018 Salı 21:16
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar Milli Günü resepsiyonuna katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar Milli Günü dolayısıyla Ankara JW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye ile Katar ilişkilerinin yarım yüzyılda gelişip, güçlenip bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, bu sorunları karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla aşmayı bilmiştir. Bizim dilimizde 'kara gün dostu' diye bir söz vardır. Zor günlerde dostlarının yanında olanlar için söylenir. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Ayrıca bizim dilimizde 'iyi gün dostu' diye de bir söz var. Katarlı kardeşlerimiz, iyi günlerinde yanlarında kimin olduğunu, zor zamanlarda yanlarında kimin olduğunu iyi bilirler. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek dostudur. Türkiye'nin sözü senettir. Bu sebepledir ki Türkiye ile Katar ilişkileri siyasi, ekonomik ve savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

'Alınan kararlar Türkiye-Katar ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımıştır'

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda varılan sonuçlar, alınan kararlar Türkiye-Katar ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımıştır. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nda da Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya geldik ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme kararı aldık."

'İlişkilerimiz emin adımlarla yürümektedir'

Yıldırım, devletler arası ilişkilerin ekonomi ve ticari ilişkilerde geldiği yerle de ölçüldüğünü belirterek, "Katar ile ilişkilerimiz her alanda emin adımlarla yürümektedir. İkili ticaret hacmimiz de her geçen yıl artarak devam etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini yansıtacak şekilde bundan böyle artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

 

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:16
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. binali yıldırım
  5. katar milli günü
  6. katar

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  • İmanlı ülkücüİmanlı ülkücü28 dk önce
    Binali bey çok doğru söylemiş katar bizim için en büyük KARA ... dostudur.

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