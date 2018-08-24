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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Her türlü hileye başvuruyorlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar." dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:09
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Her türlü hileye başvuruyorlar

Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba  ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyündeki Bilgi ve Kültür Evi'nin  açılışında yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca memleketin her köşesine hizmet  edildiğini söyledi.  

Yaptıkları hizmetlere işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle  sürdürdü:  

"Elimizin değmediği, hizmetimizin ulaşmadığı yer kalmadı. Başta  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün yol arkadaşlarımız olmak üzere  güzel hizmetleri ve işleri memleketimize yapmaya gayret ettik. Elbette daha  yapılacak çok işimiz var. Her zaman yapılacak yeni şeyler var. Mevlana'nın dediği  gibi 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek  lazım.' Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de  bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar  vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Siz bunların ne olduğunu benim kadar  biliyorsunuz. Bunlar bitmeyecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz."

Yıldırım, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, "İbn-i Haldun'un  dediği gibi 'Coğrafya kaderdir.' Bu topraklar bizim kaderimiz, bu toprakların  bedeli çok yüksek. Onun için burada yaşamanın ve hayatta kalmanın büyük bedeli  var. Tarih boyunca bu bedeli ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah  sadece ülkemiz için değil bölgemiz ve İslam ümmeti için var gücümüzle çalışıp  gayret edeceğiz ve gelecek nesillerin umudu olmaya çalışacağız." diye konuştu.  

"Burada hayatımızın izleri var"  

Baba ocağı Kayı köyünde komşuları ve gurbete gidenler için yeni evler  yapıldığını anlatan Yıldırım, şunları aktardı:  

"Her yıl geçtikçe daha çok köylümüz, komşumuz buralara geliyor ve  yerleşiyor. Burası, Cenabıhakk'ın en güzel yarattığı topraklardan bir parça.  Temiz havası, sert suyu, mert insanı ile hakikaten nerede olursak olalım burası  asla aklımızdan çıkmıyor. Buralar bizim çocukluğumuzun ve hatıralarımızın acı ve  güzel günlerimizin geçtiği yerler. Burada hayatımızın izleri var. Bunu bizden  sonra gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak hepimizin görevi."

Yıldırım, Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışa hazır hale gelmesi için  birçok kişi ve kurumun emeğinin olduğunu söyledi.

Bilgi ve Kültür Evi fikrini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet  Sekmen'in Erzurum'da çok güzel şekilde yaygınlaştırdığını anlatan Yıldırım, "Bu  projeyi kendisi anlatınca ben de 'Başkanım bundan bir tane doğup büyüdüğüm köye  yapılması için yardımcı olur musun?' dedim. O da hiç tereddüt etmedi ve bugün bu  eser bu hale geldi. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."  ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu yapının hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür  ederek, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız, bilhassa yaz aylarında İstanbul'dan, Ankara'dan,  Avrupa'dan ve Türkiye'nin her tarafından gelen hemşehrilerimiz burada buluşup  kaynaşsınlar, bir araya gelsinler. Düğündü, nişandı, sosyal faaliyetti burada  yapılsın ve böylece kaynaşma daim olsun. Yavrularımız babalarının, dedelerinin  doğduğu bu topraklara yabancılaşmasınlar, amacımız budur. Eğer bu eser bu amaca  hizmet edebildiyse bu bizim en büyük mutluluğumuzdur."

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:09
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