TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Brunson'ın cezasını mahkeme kesti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Parlamentolararası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul Toplantısı'nda Meclis'ten bir grup milletvekiliyle birlikte Türkiye'yi temsil etti. İsviçre'de parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapan Yıldırım, dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bundan sonra atılacak adım takınılacak tavırlar ne olacak?

- Yaşanan olay neresinden bakarsanız bakın, kabul edilebilir bir şey değil. Bir gazetecinin, herhangi bir insanın konsolosluğa işi için geldiğinde ortadan kaybolması büyük bir sorundur. Ülkemize gelen insanların can güvenliği bizim birinci derecede sorumluğumuzdadır. Bir çok iddia var. İçeride hayatını kaybettiği ya da gelen görevlilerle götürüldüğü şeklinde iddialar. Tüm bunlar araştırılacak. Suudi Arabistan'ın işbirliği içinde olması olumlu bir adım. Türkiye'yi sağ salim terk ettiyse bunu da biliriz. Bilinmeyecek bir şey değil. Dolayısıyla tüm bunların ortaya çıkması atılan adım bir başlangıç diye düşünüyorum.

ABD bu işin neresinde?

- ABD kamuoyu, bu meseleyi yakından takip ediyor. ABD vatandaşı olmasa da gazetede yazı yazan, bilinen, oturma izni olan bir insan olarak konuya dahil olmak haklarıdır. ABD Dışişleri Bakanı buraya geliyor. Herhalde Türkiye ile ilişkileri olumlu yönde geliştirmek adına geliyor diye düşünüyorum.

- Rahip Brunson’ın, gizli tanıkların son duruşmada ifade değiştirip serbest bırakılması, Trump'un attığı tweet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesi... Bundan sonra ikili ilişkilerde nasıl bir gelişme bekleniyor?

- Arzu ederiz ki ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler eski güzel dönemine gelsin. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD ile ilişkilerimiz gerildi. Bakanlarımıza yaptırım getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Brunson'ın cezasını mahkeme kesti. Bu durumun ilişkilerin geliştirilmesine katkısı olur mu? Göreceğiz... İlk açıklamalar olumlu. 'Biz Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz' diyorlar ama somut adımlar lazım. FETÖ ile ilgili Türkiye'nin beklentisi devam ediyor. F-35 uçaklarının teslim tarihleri ile ilgili kararların gözden geçirilmesi lâzım ki ilişkiler düzelsin. PYD/YPG meselesi ve Menbiç konusunda daha önce üzerinde mutabık kaldığımız adımların atılması lazım.

- ABD ile yaşanan bu süreçten Türkiye’nin çıkarması gereken bir ders var mı?

- Her iki ülkenin de sonuç çıkarması normal; karşılıklı iyi niyet açıklamaları var. Artık ilişkileri olumlu geliştirme beklentisi her iki ülkede de var. Ülkeler arasında daimi dost daimi düşman ilişkisi olmaz, âlî menfaatler olur.

Cenevre’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul Toplantısı’na katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a aralarında Ravza Kavakcı Kan’ın da bulunduğu bir grup vekil eşlik etti.

'Zor günlerden geçiliyor'

"Ekonomiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığımız sır değil. ABD ile ilişkilerin gerilmesi ve aldığı ekonomik kararlar, İran'a ve Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları, bulunduğumuz bölgede çok ciddi bir dalgalanmaya sebep oldu. Türkiye, bu sıkıntıların üstesinden gelir; geçmişte başardık. Bu sıkıntıları atlatabilecek güçteyiz. Aslında bizim Türkiye olarak yükümlülüklerimiz, varlıklarımız, borçlarımızı fazlasıyla karşılayacak durumda. Problem vade uyuşmazlığıdır.

Vade uyuşmazlığı da nihayet çözülebilecek bir iştir. Önümüzdeki iş, dalgalanmayla bozulan göstergelerin düzeltilmesi için adımlar atılmasıdır. Finansta yaşanan sıkıntıların reel sektöre asgari düzeyde yansımasını sağlayacak tedbirlerin süratle alınması gerekiyor. Bu tedbirler alınıyor. Şunu kabul etmek gerekir: Zor günlerden geçiyoruz. ABD, çevremizde yaşananlar, terör, bunlar birer sebeptir. Bunların dışında kendi iç dinamiklerinden oluşan sıkıntılar da var; bunları da biliyoruz, üzerinde çalışacağız. Çözeceğiz. Sıkıntı, özel sektör kaynaklı bir sıkıntıdır; kamunun sıkıntısı değildir. Özel sektör kaynaklı bu sıkıntıya, 'bana ne, özel sektör işini doğru yapsın' deme şansımız yok. Biz onlara, 'yatırım yapın' dedik, yaptılar. 'Daha çok yapın' dedik, yaptılar. Onlar yapmasa Türkiye, bugün üç kat büyüyemezdi."

Berberoğlu kararını uzmanlar inceleyecek

"(Berberoğlu kararı) Bu kararla ilgili henüz Millet Meclisi’ne gelen bir şey yok. Gündemde değil. Bize geldiğinde değerlendireceğiz, bakacağız. Kararın neyi öngördüğünü uzmanlar inceleyecek. Ona göre bir tutum belirleyeceğiz. Peşinen şöyle yapacağım demek doğru değil. Yasalar herkesi bağlar."

'İş Bankası konusunda partiler çözüm bulmalı'

"İş Bankası’nın sürekli tartışmalarla anılması da hoş bir şey değil. Bu konuda partilerin bir araya gelip uygun bir çözüm bulması gerekir. Meclis Başkanlığı’na gelirse biz de bunu değerlendiririz."