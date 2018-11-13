TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Başbakanı Rumas ile görüştü

Yıldırım, Belarus temasları kapsamında, Rumas ile Belarus Bakanlar Kurulu binasında görüştü. Görüşmeye, Yıldırım'ın beraberindeki Türk milletvekilleri de katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TBMM'nin Türkiye ile Belarus'un ilişkilerinin güçlenmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağına ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir dönemin başladığına işaret etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ile iki ülke ilişkilerinin çok daha önemli bir aşamaya gireceğine dikkati çeken Yıldırım, Karma Ekonomik Konseyi toplantılarının bu ziyaretin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ön çalışma olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki devlet sisteminde yenilikler yaşandığını bildiklerini belirten Rumas, "Reformlar yapmak her zaman zor olmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye, tarihinde açacağı yeni sayfada layığıyla yer alacak ve güçlenecektir. Türkiye'nin güçlü bir ortağımız olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.